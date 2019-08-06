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11 araca çarptı... Hasar 500 bin Pound

06.08.2019 10:30 11 araca çarptı... Hasar 500 bin Pound


Dünya

Kaynak: DHA

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