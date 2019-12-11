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11 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Aralık 2019 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

11.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 06:4511 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:45 Dinamo Zagreb - Manchester City

20:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:45 PSG - Galatasaray

23:45 UEFA Avrupa Ligi


Türkiye Futbol Federasyonu, beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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