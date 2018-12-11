11 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.55 Galatasaray
- Porto
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlılarda Malmö
maçının hazırlıkları devam edecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin kuruluna sevkler de belli olacak.
UEFA U21 EURO 2021 ELEME KURALARI ÇEKİLİYOR
11.00 Macaristan
ile Slovenya
ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa
Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi UEFA'nın İsviçre
'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak.
U21 EURO 2021 eleme grupları kura çekiminde ülkeler 6 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye
, kura çekimine 3. torbadan katılacak.
VAKIFBANK'A COŞKULU KARŞILAMA
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.
Şampiyon takımı Atatürk Havalimanı
'nda bando takımı ve çok sayıda taraftar çiçeklerle karşıladı.
Kulüp başkanı Osman Demren, kaptan Melis Gürkaynak, Gizem Örge
Güner, Zehra Güneş
ve Buket Gülübay
şampiyonlukla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
14.30 Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, "Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını" adlı panelde konuşacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.55 Schalke 04
(Almanya
) - Lokomotiv Moskova
(Rusya
)
20.55 GALATASARAY - Porto (Portekiz
)
23.00 Monaco (Fransa
) - Borussia Dortmund
(Almanya)
23.00 Club Brugge
(Belçika
) - Atletico Madrid
(İspanya
)
23.00 Inter (İtalya
) - PSV (Hollanda
)
23.00 Barcelona
(İspanya) - Tottenham
(İngiltere
)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan
) - Paris
Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool
(İngiltere) - Napoli
(İtalya)
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20.00 Beşiktaş
Sompo Japan - Medi Bayreuth
Malmö,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 09:22