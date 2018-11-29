Tepebaşı
Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde son 11 ayda bin 119 hayvan sahiplendirildi.
Kurulduğu günden bu yana binlerce sokak hayvanını sahiplendiren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmalarına öncülük ediyor. Merkez, 2018 yılının başından itibaren 751 köpek ve 368 kedi olmak üzere toplamda bin 119 hayvanı sahiplendirdi.
Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri sokak hayvanları konusunda tavsiyelerinde; özellikle kış aylarında sıcak bir yer bulabilmek için araçların teker boşluklarında veya motorlarında kedi olup olmadığının araç çalıştırılmadan önce kontrol edilmesinin, içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca dışarı koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatmanın soğuğa karşı hayvanları daha dirençli hale getireceği vurgulanırken, kuşlar için ise pencerelerin önüne ekmek kırıntıları serpilmesinin ya da bahçelerdeki ağaçlara ekmek asılmasının sokak hayvanları için oldukça faydalı olacağını aktardı. - ESKİŞEHİR
29 Kasım 2018 Perşembe 16:46