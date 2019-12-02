11 aylık ihracat 165 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1,8 artış ile 165 milyar dolara yükseldi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek. 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226,6 milyar doları, aşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla kasım ayı geçici dış ticaret verilerini, İstanbul'da Dış Ticaret Kompleksi'nde açıkladı. Kasım ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1,8 artış ile 165 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticarette yaşanan daralmanın bütün ülkeleri etkilediğini ve küresel büyümede önemli bir ivme kaybına sebep olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor. Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. 2019 yılı ilk 9 aylık ihracat verisini açıklayan ülkelerden Güney Kore'nin ihracatı yüzde 9,8 düşmüş durumda. Birleşik Krallık'ta ise azalma yüzde 6,5, Almanya'da yüzde 5,2, Rusya'da da düşüş yüzde 4,6 olurken, Japonya'da yüzde 4,5, ABD'de ise yüzde 1,2 düşüş var. Dünya devi Çin'in ihracatı yüzde 0,1 düşmüş durumda. Ülkemiz ise ilk 9 ayda yüzde 2,6 artış oranına imza atmıştı. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek."

Hükümetimizin sağladığı kolaylıklar ülkemize misliyle geri dönüyor

Türkiye'nin ihracat ailesinin hız kesmeden büyümeye devam ettiğini söyleyen Gülle, "2019 yılında 85 bine ulaşan mal ihracatçımız ve 5 bin seviyesindeki hizmet ihracatçımız ile ticaret diplomasimiz sahada 90 bin nefere ulaştı.Hedefimiz, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye. Bu hedef için çalışıyor, sürdürülebilir kalkınmanın en kritik bileşeni olarak ihracatı öne çıkarıyoruz. Hükümetimiz tarafından ihracata ve ihracatçıya sağlanan kolaylıklar, ülkemize her zaman misliyle geri dönüyor. Bizler de daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bilinci ile işimize odaklanıyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226,6 milyar doları, aşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Ülkemizin ticaret diplomasisine, saha neferleri olarak destek veriyoruz

Artık dünyada Atlantik İttifakı'nın bir zamanlar öncülük ettiği konvansiyonel yöntemlerden, Asya-Pasifik'in öncülük ettiği bir dijital dönüşüm sürecine, Türkiye gibi yükselen gelişmekte olan ekonomiler ile birlikte küresel ekonomik-politikte çok sesli bir dönemin gerekliliğine ısrarla vurgu yapıldığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya gündemi ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgulken, biz bugün Avrupa ile Asya'yı TANAP ile birbirine bağlayarak çağımızın önemli projelerine Türkiye olarak imza atıyoruz. Türkiye, bölgesinde artık sadece AB ile değil, tüm aktörler ile dengeli ve çıkarları doğrultusunda çok yönlü ve güçlü bir politika izliyor. Bunu yapmış olduğumuz ticaret anlaşmalarında, enerji alanındaki anlaşmalarda, yatırımlarda ve politika adımlarımızda net bir şekilde görüyoruz. Çin'in 'Kuşak Yol Projesi'nde; bölgemizin içerisinde bulunduğu Orta Koridor, en stratejik konumların başında geliyor. Yapılan altyapı yatırımları, transit ticarette de geleceğin vazgeçilmez bir üssü haline geleceğimize işaret ediyor. "

Tüm bu gelişmelerin ihracata yansıması adına TİM olarak yoğun bir şekilde çalışarak, yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Gülle, "Ülkemizin yürüttüğü ticaret diplomasisine, ihracatımızın 223 ülke ve bölgedeki saha neferleri olarak tüm gücümüzle destek veriyoruz. Ticaret Bakanımızın liderliğinde İhracat Ana Planımızda öne çıkan sektörlerimiz ile bir araya geliyor, düzenlediğimiz ortak akıl çalıştaylarında her sektör için detaylı hedef ve stratejiler oluşturuyoruz. İhracat Ana Planı'ndaki öncelikli sektörlerimiz olan Otomotiv ve Makine sektörümüzün önde gelen ihracatçıları, sektörlerimizin temsilcileriyle düzenlediğimiz çalıştaylarla bu sürece hız vermiş durumdayız. Yerli üretimden, küresel marka oluşturmaya, ölçek ve kapasiteden yeni pazarlara kadar tüm konuları Sayın Bakanımızın huzurunda gündeme getiriyor, ortak bir akıl oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kasım'da 1545 firma İhracata Ailesine katıldı

Kasım ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: "Öncelikle, kasım ayında ihracat ailemize 1545 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Firma özelinde bakıldığında, kasım ayı içerisinde toplam 40 bin 677 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

Otomotiv sektörü liderliğini sürdürdü

Kasım ayının lideri, 2,7 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,8 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörleri takip etti. 9 sektör yüzde 10'un üzerinde artış yakalayarak başarılı bir performans sergiledi. Kasım ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 447 artışla 162 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Gemi ve Yat, yüzde 57 artışla 360 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık ile yüzde 48 artışla 265 milyon dolara ulaşan Fındık sektörü oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 208 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 189 ülke ile Hububat ikinci, 188 ülke ile Çelik üçüncü oldu.

105 ülkeye ihracat arttı

Kasım ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 105'ine ihracat artarken 70 ülkede artış yüzde 10'un, 32 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,5 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Irak ve 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,4 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı kasımda yüzde 47,5 oldu.

En dikkat çekici artış yüzde 2030 ile Yalova'da yaşandı

İllerin ihracatına bakıldığında; kasım ayında 41 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6,1 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Bursa ve 1,3 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 2030 artışla 88 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 504 artışla 96 milyon dolara ulaşan Çorum ve yüzde 103 artışla 35 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da oldu. Yalova'da Gemi ve Yat, Çorum'da Mücevher ve Giresun'da Fındık sektörleri kasım ayında olağanüstü bir performans sergiledi.

176 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 176 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5,3 milyar TL oldu. 7 bin 190 firma kasım ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

11 aylık parite kaybı 4,4 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise kasımda yüzde 6,8 artışla 13 milyon tona, yılın ilk 11 ayında yüzde 16,5 artışla 134 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, kasım ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olurken, yılın ilk 11 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,4 milyar dolar oldu.