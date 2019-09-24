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11 aylık şehit bedirhan'ın adı mersin'de yaşatılacak

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden, Kalane Üs Bölgesi'nde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip, döndükleri yolda güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sunucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'ın adı...

24.09.2019 10:0111 aylık şehit bedirhan'ın adı mersin'de yaşatılacak

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden, Kalane Üs Bölgesi'nde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip, döndükleri yolda güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sunucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'ın adı Mersin'de yaşatılacak.

Mersin Ülkü Ocakları'nın, 12 hafta boyunca alanında uzman eğitimcilerin 12 çocuğa eğitim verecek olan 'Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Çocuk Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın dedesi Mustafa Karakaya, babaannesi Keziban Karakaya ve halası Fatmanur Karakaya olmak üzere, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Umut Topal, MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile, MHP Mezitli İlçe Başkanı Selahattin Kurtoğlu, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, TÜRKAV İl Başkanı Mustafa Tekerek, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Altıntaş, ülkücü gençler ve davetliler katıldı.

Şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın dedesi Mustafa Karakaya ise şehit torununun isminin verildiği 'Çocuk Akademisi' düşüncesi ve torununun isminin anlamlı bir projede yer almasından dolayı  teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi, ardından Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Çocuk Akademisi'nin  kurdele kesiminin ardından açılışı yapıldı.


Mustafa Bedirhan Karakaya, Yüksekova, Karakaya, Güncel

Kaynak: DHA

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