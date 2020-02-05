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11 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir telekomünikasyon firmasına ait piyasa değeri 11 bin TL olan 550 metre uzunluğunda kablo çalan 3 kişi tutuklandı.

05.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:4211 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in ilçesinde, bir telekomünikasyon firmasına ait piyasa değeri 11 bin TL olan 550 metre uzunluğunda kablo çalan 3 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün Zeytindağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir telekomünikasyon firmasına ait piyasa değeri 11 bin TL olan 550 metre uzunluğundaki kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yürüttüğü soruşturmada, kablonun çalındığı anlarda, bölgede 47 KB 844 plakalı otomobilin olduğu tespit edildi. Ekipler, yerini belirlediği aracı, trafikte seyir halindeyken durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 demir kesme makası ele geçirilirken, Ö.C., M.C. ve Ö.K. gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgularından suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, kabloları sakladıkları yeri söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan kablo ise şirkete teslim edildi.



Bergama, Güncel

Kaynak: DHA

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