11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı (2)

Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

16.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:27
Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir." 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK’lı terörist Afrin’de yakalandı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Afrin, Araç, YPG, Güncel, Haber

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