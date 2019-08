Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "1 Eylül'den itibaren kardeş Azerbaycan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldıracak. Biz yıllar önce kardeşlerimize vizeyi kaldırmıştık. Aynı günde hem Rusya'dan hem Azerbaycan'dan gelen bu güzel haberleri devam ettireceğiz." dedi.Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde büyükelçilerle Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kentteki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerle yemekte bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, her yıl Ankara'da düzenledikleri konferansın ardından bir kenti ziyaret ettiklerini, bu yıl da Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Milli Mücadele'yi başlattığı kent olan Samsun'u seçtiklerini söyledi.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında da Samsun'da olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hain darbe gecesinde Samsunluların tıpkı 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığında yaptığı gibi o gece devletine, milletine, bayrağına, demokrasisine nasıl sahip çıktığını bizzat gördük, yaşadık. O gece sabaha kadar Samsun meydanında halkımızla, milletimizle beraberdik. Bir tarafta telefonla tüm dünyayla temastaydık. Herkes arıyordu ama bir yandan da milletimizin kahramanlığını burada görmekten büyük bir onur duyduk. O geceyi tabii ki unutmayacağız, unutturmayacağız. 251 şehidimizi de unutmayacağız, milletimizin yazdığı destanı da unutmayacağız." diye konuştu.Bakanlık mensupları olarak dünyanın her yerinde görev yaptıklarını, 243 noktada temsilcilikleri bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, 10 yıl önce Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısının bugün 42'ye çıktığına dikkati çekti."Türk diplomatları ve büyükelçileri tüm dünyada en saygın diplomatlardır""Diplomatik misyon sayısı bakımından dünyada beşinci sıraya çıktık. Hedefimiz daha da yükseklere çıkmak, dünyanın her yerinde Türk bayrağını arkadaşlarımızla beraber dalgalandırmaktır." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Dünyanın her köşesinde ülkemizi ve milletimizi temsil etmekten onur duyuyoruz. Görevimizi aşkla yapıyoruz. Bizim bu görevde en büyük gücümüz özellikle zorluklar karşısında yine milletimizdir. Hamdolsun ekonomik imkanlarımız arttıkça özellikle de genç nüfusumuzla kendimizi daha da güçlü hissediyoruz. Dış politikada biz gücümüzü milletimizden alıyoruz, milli ve insani değerlerimizden, tarihimizden ve köklü devlet geleneğimizden alıyoruz. Ülkemizin her alanda gelişmesi bizim gücümüze güç katıyor ama her şey ekonomik güç, askeri güç, sert ya da yumuşak güç değildir. Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri olarak en büyük gücümüz ve gururumuz, biz kimin güçlü olduğuna bakmıyoruz, kimin haklı olduğuna bakıyoruz. Güçlüden yana değil her zaman haklıdan yana ve adaletten yana oluyoruz. O nedenle Türk diplomatları ve büyükelçileri tüm dünyada, bunu tüm muhataplarımız söylüyor, en itibarlı, en saygın diplomatlardır. Arkadaşlarımla ben gurur duyuyorum. Bilgisiyle, birikimiyle her zaman da hakkı ve adaleti savundukları için."Bakan Çavşoğlu, "Biz girişimci ve insani dış politikayla hem sahada hem masada güçlüyüz, etkiniz. Tabii ki ülkemizin tüm şehirlerinin bize katkısının da farkındayız. Samsun'un katkısı ve rolünün farkında olduğumuz gibi. Kardeş şehir ilişkileriyle Samsun'un diplomasiye önemli katkılar sağladığını bizzat görüyorum." diye konuştu."Şimdi Rusya ile vizeleri kaldırıyoruz"Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanacak vize muafiyetine de değinen Çavuşoğlu, "Bir ara bu uçak düşürme hadisesinden önce Samsun ile Krasnodar arasında uçak seferleri vardı ve diplomasiye, ticarete katkı sağlıyordunuz. Şimdi Rusya ile vizeleri kaldıyoruz. Dış politikamızın önceliklerinden bir tanesi budur. İnşallah vizeleri aşamalı olarak tamamen kaldırdıktan sonra o uçak seferleri tekrar başlar. Samsun aynı zamanda ticaret için bir merkez olmaya başladı. Limanıyla, havalimanıyla. Samsun adeta Türkiye'nin ticarette dünyaya açılan kapılarından bir tanesi olmaya başladı." dedi.Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin güçlü olması durumunda dış politikada da o kadar güçlü olduklarını, bu açıdan büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Güçlü ekonomi demek güçlü dış politika demektir. O yüzden ülkemizin ekonomisinin güçlenmesi için de çok çaba sarf ediyoruz. Özellikle ülkemize yatırımın çekilmesi için bundan sonra daha da çaba sarf edeceğiz. Artık konferansımızın iki gününü ekonomiyle ilgili konulara ayırıyoruz. Ticaret odalarından tutun da DEİK'ten TİM'den, TOBB'dan TÜSİAD'dan tüm ilgili kuruluşlarımızla yoğun çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı."Her bir iş insanımızın yurt dışındaki iş takipçisiyiz"Bakan Çavuşoğlu, yatırımların önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:"Yatırımların daha fazla gelmesi önemli. 90'lı yıllardan 2002'ye kadar Türkiye'ye gelen toplam yabancı yatırım miktarı 14,6 milyar dolardır. 2002'den 2019'a kadar ise bu rakam 20 kattan daha fazla arttı ama bizim potansiyelimize bakıyorsak bunu daha da artırabiliriz. İhracatımızı da artırabiliriz. Şu çalkantılı dönemleri de inşallah geride bırakıyoruz, bıraktık, zamanında alınan güzel ve isabetli tedbirlerle tüm saldırılara rağmen ihracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Bizim görevimiz ihracatımızı artırmak, yurt dışında yatırım yapmak isteyen iş insanımızın önünü açmak. Açık net söylüyorum, her bir iş insanımızın yurt dışındaki iş takipçisiyiz. İhale almak istediği zaman çatır çatır pazarlık yapıyoruz, yatırım yapmak istediği zaman yatırımlarının garanti altına alınması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz."Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile vize serbestisine geçebilmek için yaptıkları görüşmelere ilişkin olarak da şöyle dedi:"Vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz, karşılıklı vizelerin kaldırılması için. 1 Eylül'den itibaren kardeş Azerbaycan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldıracak. Biz yıllar önce kardeşlerimize vizeyi kaldırmıştık. Aynı günde hem Rusya'dan hem Azerbaycan'dan gelen bu güzel haberleri devam ettireceğiz. AB ile de vize serbestisine geçebilmek için 72 kriter vardı, 66'sını gerçekleştirdik. 6 kriter için Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız çalışıyor. Yasal düzenlemeler için Meclisimize de burada görev düşüyor. İnşallah yargı reformu stratejisiyle beraber vize serbestisi için gereken o kriterleri yerine getirmek için birlikte çalışacağız. Hem reform yapacağız hem engelleri kaldıracağız."