Haberler » Güncel » Haber

11 çeşit malzeme ile yaptıkları bir kazan aşureyi tüm köye dağıttılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde köylü kadınlar, 11 çeşit malzeme kullanarak yaptıkları aşureyi tüm köye dağıttı.

18.09.2019 11:0611 çeşit malzeme ile yaptıkları bir kazan aşureyi tüm köye dağıttılar
Kayseri'nin Develi ilçesinde köylü kadınlar, 11 çeşit malzeme kullanarak yaptıkları aşureyi tüm köye dağıttı.

Muharrem ayı nedeniyle Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Develi köyündeki kadınlar sokakta kurdukları ocakta, el birliği ile temizledikleri ve doğradıkları malzemelerle aşure yaptı. Köylü kadınlar imece usulü yaptıkları aşureyi tüm köye dağıttı.

Aşureyi yapan köylülerden Ayşe Şam, "Aşure ayında her zaman evimizin önünde ocak kurarak aşure yapıyoruz. Bize komşu kadınlar da yardımcı oluyor. Aşureyi yaparken bol bol salavat getiriyoruz. Elimizden geldiği kadar yaparak mahalledekilere ve camiye gelen cemaate dağıtıyoruz" diye konuştu.

Şerife Horasan ise, muharrem ayında mahalleli olarak bir araya geldiklerini ve her yıl aşure yaparak dağıttıklarını belirtti. Horasan, "11 çeşit malzeme kullanarak yaptığımız aşurede armut, incir, kayısı, nohut, badem gibi bir çok malzemeyi kullanıyoruz. Allah kabul etsin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Horasan, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 Burdur eğitime hayırsever desteği
12:59 Antalya üniversite öğrencileri spotçulara koştu
12:59 Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı
12:58 Kocaeli'de taşla yaralanan köpek emin ellerde
12:58 Tunceli'ye huzur gelince turist de geldi
12:58 "Engelliler ivedilikle bu yıl atama istiyor"
12:58 Kağıthane'de 6 katlı binada yangın (1)