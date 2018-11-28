11. Cumhurbaşkanı Gül, Enver İbrahim ile Görüştü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, Malezya
'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim
ile bir araya geldi.
Enver İbrahim, Abdullah Gül'e ofisinde ziyarette bulundu.
Gül, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"İslam dünyasının en parlak siyasetçilerinden biri olan Enver İbrahim, 11 yıl haksız yere hapis yattıktan sonra partisinin Malezya seçimlerini kazanmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Dün, İstanbul
'da ziyaretime gelen Enver ile uzun yıllara dayanan arkadaşlık hasretini giderdik, sohbet ettik."
Abdullah Gül,Cumhurbaşkanı,Enver İbrahim
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:19