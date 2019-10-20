Haberler » Güncel » 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı

11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Edirne'de 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

20.10.2019 14:19
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Edirne'de 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.
Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 550 sporcu katılıyor.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, sporculara başarılar dileyerek yarışmanın startını Selimiye Meydanı'nda verdi.
Bisikletçiler, Yolageldi köyünden tekrar Selimiye'ye kadar olan 76 kilometrelik parkurda yarışacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, organizasyonun bu yıl 11'incisinin düzenlendiğini belirterek, yarışmaya ilginin her geçen sene arttığını vurguladı. Zorlutuna, "2009 yılında 13 sporcuyla başlamıştık, şimdi 12 ülkeden 550 sporcu pedal çeviriyor. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.
11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00 Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyat
15:54 ZBEÜ Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı
15:58 Akar'a 50 yıl önce okuduğu lisede "asker selamı" sürprizi
15:58 Tarlada çalışırken öldürüldü
15:58 Motosikletlilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:53 Körfez Çorumlular Platformu 88'nci kez bir araya geldi.
15:57 Genç tıpçılar meme kanseri için sokakta
20.10.2019 16:01:07