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11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı

Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla düzenlenen 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi.

20.10.2019 17:1811. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı
Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla düzenlenen 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi.

Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 550 sporcu katılıyor. Yolageldi köyünden tekrar Selimiye'ye kadar olan 76 kilometrelik parkurda yarıştı.
Yarışmanın ardından Mimar Sinan heykeli önünde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
11. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonasında, genel klasmanda Muhammet Tayyip Yıldırım 1., Şevket Özer 2., Sinan Kardal ise 3. oldu.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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