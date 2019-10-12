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11 Ekim 2019 Haberleri

11 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

12.10.2019 00:2211 Ekim 2019 Haberleri

Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Türkiye, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:22 11 Ekim 2019 Haberleri
23:54 Kapadokya Litvanya Fahri Konsolosluğu açıldı
23:49 Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı baba ocağına getirildi
23:37 Küçük Elif evinin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu
23:37 Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
23:37 Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi
23:37 4 emekli binbaşı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi
12.10.2019 00:36:15