11 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:30 Çukur
03:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:15 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
11:45 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Seçkin Tetikçiler