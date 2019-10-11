11 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Takvim Yaprakları

02:05 Aktüel Futbol

04:05 A Milli Futbol Takımı Özetler

04:50 Süper Lig Özetler

05:20 TFF 1. Lig Özetler

05:45 İngiltere Premier Lig Goller

06:00 Avrupanın Paslaşması

06:00 Bundesliga Panorama

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:45 Efsanelerin İzinde

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:25 A Milli Futbol Takımı Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Akşamı

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:30 Maça Doğru

21:45 Spor Ana Haber

22:45 Dünya Atletizm Şampiyonası

23:30 Maçın Ardından