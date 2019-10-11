11 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:25 Elimi Bırakma

04:50 İyilik Kulübü

05:15 Aileler Yarışıyor

05:15 Benim Adım Melek

07:00 Seksenler

08:30 Elimi Bırakma

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 Benim Adım Melek

15:30 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

21:45 Türkiye - Arnavutluk

22:30 Devre Arası

22:45 Türkiye - Arnavutluk

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi