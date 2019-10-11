11 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:50 Seda Sayan İle Yemekteyiz
02:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
09:30 Gel Konuşalım
11:45 8'de Bugün
14:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
20:00 İstanbul Kırmızısı
22:30 Bir Baba Hindu