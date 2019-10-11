11 ekim cuma dha spor gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21.45 A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7'nci maçında Arnavutluk'u konuk edecek.
21.45 H Grubu'nda oynanacak diğer maçlarda İzlanda - Fransa ve Andorra - Moldova karşılaşacak.
EURO 2020 ELEMELERİ
A Grubu
21.45 Karadağ - Bulgaristan
21.45 Çekya - İngiltere
B Grubu
21.45 Portekiz - Lüksemburg
21.45 Ukrayna - Litvanya
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21.30 Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
FUTBOL
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anılacak.
11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
10.00 Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımları medya günü düzenlenecek. (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
14.00 Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Samet Aybaba için imza töreni düzenlenecek.
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi başlıyor.
18.30 Karayolları - Beşiktaş
BASKETBOL
20.30 THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.