27.05.2019 11:56
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11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu

5 yıllık aşk yaşadığı oyuncu Ali Atay'la evlenen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Hazal Kaya'dan eşiyle aşk pozu geldi.

Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Kaya, eşiyle paylaştığı karede doğal güzelliği ile dikkat çekti.

"AÇIKLAMAKTAN ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM"

Güzel oyuncu, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.

11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu Ali Atay, Hazal Kaya, Magazin


YORUMLAR (9)
ERCAN: ikiside mutlu ki evlenmişler yok böyle yok şöyle ne dedikoducu yaratıklarsınız
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  • HERKES KENDİ HAYATI İLE İLGİLENSİN : Tebrik ediyorum. Güzel bir cevap gerçekten.
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5 YIL AŞK YAŞAMIŞ (!): Bunlar 5 - 10 yıl deneme süreci aşk yaşıyolar. Beğenmezlerse bitiyor beğenirlerse evleniyorlar. bu süre içinde de zaten evli bir çiftin yaşayabileceği herşeyden fazlasını yaşıyorlar. Hazal gayet mutlu da adam için aynı şeyi söyleyemeyecem 5 yılda 25 yıl çökmüş gibi duruyor. . .
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ADINIZI YAZMAYIN: Helal Olsun
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ANTİ DEPRESAN: HAMİLELİK NİŞANESİ DÜŞMÜŞ YÜZÜNE CANIM BENİM
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