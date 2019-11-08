Haberler » Güncel » 11 Hatıra Ormanının ilki Çanakkale'de açılacak - Haber

11 Hatıra Ormanının ilki Çanakkale'de açılacak

"11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği"ne NDesing'den 11 Hatıra Ormanı ile destek geldi!

08.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:45 11 Hatıra Ormanının ilki Çanakkale'de açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle 11 Kasım tarihini her yıl kutlanacak şekilde "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti. Türkiye'nin önemli mobilya markalarından NDesing'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 11 Hatıra Ormanı oluşturarak projeye destek vereceklerini duyurdu. Güleç, 'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek'başlığı ile başlattıkları çalışmada Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile işbirliği halinde olacaklarını ve ilk hatıra ormanının 'de oluşturulmaya başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği"kapsamında bir genelge yayınlayarak, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulunurken, NDesign,sürdürülebilir dünya için 'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' mottosuyla Türkiye'nin 11 farklı bölgesinde hatıra ormanı oluşturmak için düğmeye bastı.

Bugünün ve geleceğin en büyük sorunu olan küresel ısınmaya karşı doğayı, insanı ve hayatı korumak için yola çıkan NDesign,'Sizin de Bir Dikili Ağacınız Olsun'' mottosuyla, çalışanları, müşterileri, bayileri ve çözüm ortakları adına fidan bağışında bulunuyor. NDesign, bu proje ile gelecek kuşaklara güzel bir çevre, temiz bir hava, yeşil bir dünya ve yaşanılabilir bir hayat bırakmak istiyor.


Çanakkale, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:37   Diyarbakır terör örgütü pkk'ya yönelik kıran-5 operasyonu başladı-4
15:37   Dha dış-ap, ırak ve suriye'de suça karışmış vatandaşlarının çocuklarını geri almayı tartıştı
15:37   Patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını 500 kişiye öğretti
15:37   Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...
15:37   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:38:20