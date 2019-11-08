11 Hatıra Ormanının ilki Çanakkale'de açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle 11 Kasım tarihini her yıl kutlanacak şekilde "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti. Türkiye'nin önemli mobilya markalarından NDesing'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 11 Hatıra Ormanı oluşturarak projeye destek vereceklerini duyurdu. Güleç, 'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek'başlığı ile başlattıkları çalışmada Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile işbirliği halinde olacaklarını ve ilk hatıra ormanının Çanakkale'de oluşturulmaya başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği"kapsamında bir genelge yayınlayarak, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulunurken, NDesign,sürdürülebilir dünya için 'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' mottosuyla Türkiye'nin 11 farklı bölgesinde hatıra ormanı oluşturmak için düğmeye bastı.

Bugünün ve geleceğin en büyük sorunu olan küresel ısınmaya karşı doğayı, insanı ve hayatı korumak için yola çıkan NDesign,'Sizin de Bir Dikili Ağacınız Olsun'' mottosuyla, çalışanları, müşterileri, bayileri ve çözüm ortakları adına fidan bağışında bulunuyor. NDesign, bu proje ile gelecek kuşaklara güzel bir çevre, temiz bir hava, yeşil bir dünya ve yaşanılabilir bir hayat bırakmak istiyor.