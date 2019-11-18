Haberler » 3. Sayfa » 11 hırsızlık olayının şüphelileri, 57 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı - Haber

11 hırsızlık olayının şüphelileri, 57 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı

Van'da 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 57 güvenlik kamerasını 127 saat incelemesi üzerine yakalandı.

18.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:3811 hırsızlık olayının şüphelileri, 57 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı
Van'da 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 57 güvenlik kamerasını 127 saat incelemesi üzerine yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ekim-14 Kasım 2019 tarihleri arasında İpekyolu'nda 8, Tuşba'da 2 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere 5 oto hırsızlığı, 4 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, olayların meydana geldiği yerlerin giriş/çıkış ve çevre güzergahlar üzerinde bulunan toplam 57 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 127 saat incelendi. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda, olayları gerçekleştirenlerin E.B., E.K. ve T.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:09 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:52 Adana'da şok asayiş uygulaması
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:45 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
01:02 İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 02:38:04