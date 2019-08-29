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11. İstanbul mini golf festivali, İsfanbul Tema Park'ta yapılıyor

11. İstanbul Mini Golf Festivali, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında eğlencenin başkenti İsfanbul Tema Park'ta yapılıyor.

29.08.2019 09:34 11. İstanbul mini golf festivali, İsfanbul Tema Park'ta yapılıyor

Banu Noyan Artistik Sanatlar Akademisi sponsorluğunda İsfanbul Tema Park ve Boğaziçi Golf Kulübü tarafından düzenlenen 11. İstanbul Mini Golf Festivali, 30-31 Ağustos tarihlerinde İsfanbul Tema Park içerisindeki Oyun Dünyası'nda gerçekleşecek.

7'den 70'e herkese golf sporunu tanıtmak, sevdirmek ve alıştırmak için düzenlenen Mini Golf Festivali'nde katılımcılara profesyonel spor hocaları tarafından eğitimler verilecek.

Her kesimden ve her yaştan insanın oynayabileceği mini golf, bu nedenle büyük ilgi görüyor. Türkiye'de de son yılların popüler sporları arasına girmeyi başaran Mini Golf dünyada en çok oynanan sporlar arasında yer alıyor.

Bugüne kadar gerçekleşen Mini Golf Festivallerinde 10 binlerce kişi mini golf sporuyla tanıştı.

Siz de mini golf ile tanışmak ve keyifli zaman geçirmek, bayram coşkusunu sporla içiçe yaşamak için 30-31 Ağustos tarihleri arasında arasında İsfanbul Tema Park'ta kurulacak Mini Golf sahasındaki yerinizi alın.


Tema Vakfı, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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