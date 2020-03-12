11 kalem çalan çocuk yakalandı
Eskişehir'de iki arkadaşı ile birlikte 11 kalem çalan 13 yaşındaki kız çocuğu yakalandı.
12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
Eskişehir 'de iki arkadaşı ile birlikte 11 kalem çalan 13 yaşındaki kız çocuğu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde iki arkadaşı ile gezen 13 yaşındaki D.M., işletmede bulunan 11 kalemi çaldı. Ardından dükkandan çıkan 3 şüpheli kızdan şüphelenen çalışanlar, arkasından giderek çantalarını kontrol etmek istedi. Bu sırada D.M., çantasında bulunan 11 kalemi teslim etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkeme karşısına çıkan D.M., olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, yaşı küçük kızın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - ESKİŞEHİR
Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde iki arkadaşı ile gezen 13 yaşındaki D.M., işletmede bulunan 11 kalemi çaldı. Ardından dükkandan çıkan 3 şüpheli kızdan şüphelenen çalışanlar, arkasından giderek çantalarını kontrol etmek istedi. Bu sırada D.M., çantasında bulunan 11 kalemi teslim etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.M., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkeme karşısına çıkan D.M., olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, yaşı küçük kızın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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