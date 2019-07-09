09.07.2019 20:52
Haberler» Ekonomi» Haber

11. Kalkınma Planı Mecliste: 2023 hedefleri yüzde 50 küçüldü

11. Kalkınma Planı Mecliste: 2023 hedefleri yüzde 50 küçüldü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Plan, uzun bir çalışma sonucu hazırlanırken, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri hazırlıklara katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan planın önceliklerine dair fikir ve öneriler alındı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
20:52   11. Kalkınma Planı Mecliste: 2023 hedefleri yüzde 50 küçüldü
20:47   Trafik saldırganlarına 20'şer yıl hapis istemi
20:37   Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı
20:37   Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle düştü
19:37   Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri turizmi canlandırıyor
19:07   Belçika'ya yavaş internet cezası
19:02   Darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı