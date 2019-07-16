16.07.2019 21:00
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11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeleri iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edildi. Plan, 2019-2023 yıllarını kapsıyor. Gayri safi milli hasılanın bir milyon 80 milyon olmadı öngörülüyor. İşsizlik yüzde 9.9 ve büyüme yüzde 4.3 olarak hedefleniyor. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılmasına yönelik daha fazla değer üreten ekonomi ve sosyal kalkınma öngörülüyor. Her alanda rekabet ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanıyor. Teknolojinin eğitime entegrasyonu sağlanacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Güncel

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