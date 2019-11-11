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11 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Kasım 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

11.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 06:4511 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:45 UEFA Avrupa Ligi

03:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

23:30 STSL Maç Özetleri


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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