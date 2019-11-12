11 Kasım 2019 Haberleri

Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara 'Şerefsiz' dedi! Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı: Artık yapamam Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı 15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım İspanya Süper Kupası, 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi Nejat İşler, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni' iddialarına yanıt verdi: Şehir efsanesi Erkan Kandemir'in 'İstifalar olacak' sözlerinin ardından iki AK Partili isim istifa etti Çağatay Ulusoy'un sevenleri kilolu halini beğenmedi: Bir an önce zayıflamalısın Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek Ankaragücü, borç dosyalarının çözümü için FIFA ile görüşmelere başladı! Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir? Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti Taison'dan Dinamo Kiev maçındaki ırkçı tezahüratlara cevap Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!