11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu
Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir
"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti...
Hayrettin Demir: Emre, gelecek için güzel bir örnek
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek
Ay-Yıldızlılar, İzlanda ve Andorra maçı öncesi ilk antrenmanını Riva'da gerçekleştirecek
TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI
10: 00 Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da başlayacak
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek
BEŞİKTAŞ
-Siyah-beyazlılar izinli
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
19.30 Spor Toto - Halkbank