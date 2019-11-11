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11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim olduSüper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti.

11.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:2511 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında 'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu

Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir

"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti...

Hayrettin Demir: Emre, gelecek için güzel bir örnek

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek

Ay-Yıldızlılar, İzlanda ve Andorra maçı öncesi ilk antrenmanını Riva'da gerçekleştirecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

10: 00 Gençlik ve Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da başlayacak

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlılar izinli

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

19.30 Spor Toto - Halkbank



Kayserispor, Emre Demir, Spor

Kaynak: DHA

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