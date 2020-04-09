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11. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11. katından düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

09.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:36
11. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11. katından düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2176. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Ramazan K. (21), dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ramazan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Ramazan K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, İşçi, 3. Sayfa
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