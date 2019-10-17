Haberler » Güncel » 11 kilogramlık levrek yakaladılar

11 kilogramlık levrek yakaladılar

Sinop'ta amatör balıkçılar Engin Balcı ve Ali Balcı zıpkınla 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

17.10.2019 17:2011 kilogramlık levrek yakaladılar
Sinop'ta amatör balıkçılar Engin Balcı ve Ali Balcı zıpkınla 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

Sinop'ta zıpkınla avlanan 11 kiloluk levrek yüz güldürdü. Amatör balıkçı Engin Balcı ve Ali Balcı tarafından, İnceburun sahillerinde avlanan 11 kiloluk levrek, kilosu 70 liradan satışa sunuldu. İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Engin Balcı, "Sportif olarak yaptığım bir iş denize dalmak. Her zaman yaptığım bir iş değil. Daldık denize. Kısmetimizde bu 11 kilogramlık levrek varmış" dedi. - SİNOP

Engin Balcı, İnceburun, Ali Balcı, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 "Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor"
18:28 Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi
18:28 Kayseri'de asayiş
18:23 Uçakta epilepsi nöbeti geçiren bebek için uçuş ekibi seferber oldu
18:26 Muğla'da orman yangını
18:26 THY'nin pilot ve kabin memurlarından Mehmetçik'e asker selamı
18:21 Bakan Pakdemirli Batman'daki fuar açılışına katıldı
17.10.2019 18:30:15