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11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldı

11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldıMERSİN'in Yenişehir ilçesinden otellerde çalışmak için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Ahsen Korkmaz (53) ve ailesi, iş bulamayınca açıkta kaldı.

17.04.2020 05:19 | Son Güncelleme: 17.04.2020 05:21
11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldı
MERSİN'in Yenişehir ilçesinden otellerde çalışmak için Antalya 'nın Manavgat ilçesine gelen Ahsen Korkmaz (53) ve ailesi, iş bulamayınca açıkta kaldı. Barakada yaşamaya çalışan 5'i çocuk 11 kişilik aile, yiyecek almak ve memleketlerine geri dönmek için paralarının sı kaldı.
Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezi D-400 karayolu yanında naylon çadır ve barakada yaşayan 11 kişilik Korkmaz ailesi, 1 ay önce Mersin 'den çalışmak için geldikleri Manavgat'ta iş bulamadı. 5'i çocuk, 3'ü kadın 11 kişilik ailenin erkekleri, Kızılağaç'tan Alanya'nın Okurcalar Mahallesi dahil çevrede bulunan bütün otellere iş başvurusunda bulundu. Otellere özgeçmiş bırakan Korkmaz ailesinin fertleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iş başvurularına yanıt alamadı. Kaldıkları çadırın yırtılması üzerine derme çatma bir baraka yapan aile, yemeklerini çevreden topladıkları odunlarla büyük tencerede pişiriyor. Elektrik ve suyun olmadığı ortamda kalan aile fertleri, yaşam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle sosyal mesafeyi de sağlayamıyor. Manavgat'a geldiklerinden bu tarafa yanlarında bulunan parayı da bitiren aile fertleri, aç, açıkta ve yiyeceksiz kaldı.
'MEMLEKETE GİTMEK İSTİYORUZ'
Ailenin büyüğü Ahsen Korkmaz, Manavgat'a iş bulmak ümidiyle geldiklerini, ancak bulamadıklarını, paralarının da bittiğini anlattı. Yardım için çeşitli kurumlara başvuru yaptıklarını söyleyen Ahsen Korkmaz, "Otellerde çalışıyorduk. Ben 5 yıldızlı bir otelde çalıştım geçen sene. Ama bu virüsten dolayı bu sene iş yok. Memlekete gidecek durumumuz da yok. Çalışamıyoruz. Ancak nüfus kaydımız Manavgat'ta olmadığı için bize yardım yapamadılar. Biz memleketimize dönmek istiyoruz. 2 aracımız var ama akaryakıt almak için, yiyecek almak için paramız yok" diye konuştu.
Ahsen Korkmaz'ın oğlu Muhammet Korkmaz, 12-13 senedir her sene turizm sezonunda Manavgat'a geldiklerini ve çeşitli otellerde çalıştıklarını söyleyerek, 'Bizim memleketimiz Mersin. Buraya otele çalışmaya geldim. İş başvuru formlarımızı da verdik ama bu virüs dolayısıyla bizi alamadılar. Şimdi memleketimize gideceğiz, ama gidemiyoruz. Paraya ihtiyacımız var. Halimizi de görüyorsunuz. Bir çadırımız vardı, yırtıldı. Burada babam bir baraka yaptı. Bize bir yardımcı olun" dedi.
Kendisinin 3 çocuğu olduğunu ve eşinin de çalışmadığını anlatan Muhammet Korkmaz, 'Annem 50, babam 53 yaşında. Benim de 3 çocuğum var. Bir çalışan benim. 2 kişi de diğer kardeşlerim var çalışan. 15 günden beri çalışamıyoruz. Ye ye, hazıra dağ dayanmaz. Elimizde ne varsa yedik, Allah rızası için bize bir yardım edin" diye konuştu.
Ahsen Korkmaz'ın 5-6 yaşlarındaki 4 torunu, çok aç olduklarını, kendilerine yiyecek bir şeyler verilmesini istedi. Çocuklar yiyeceklerle birlikte çikolata da istedi. 11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Manavgat, Antalya, Mersin, Güncel
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