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11 kişinin katili, 25 yıl sonra dağda yaptığı sığınakta yakalandı

Muş'ta 1994' yılında 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın, dağda yaptığı sığınakta yakalandı.

31.10.2019 09:47

Muş'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga nedeniyle 36 yıl hapis cezası alan firari Medeni Sağın, dağda saklandığı sığınakta yakalandı.

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma başlattı.

KAN DAVASI VE 11 CİNAYET

Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın, saklandığı adres tespit edildi.

DAĞDA YAPTIĞI SIĞINAKTA YAKALANDI

Dün sabah saatlerinde merkez Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

11 kişinin katili, 25 yıl sonra dağda yaptığı sığınakta yakalandı

Jandarma, kavga, Muş, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (27)
DERVİŞ:Zaten dünyalığıda bitmis ahiretide
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ADMİN:Kışın ne yapmış ayı gibi kış uykusunamı yatmış
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SEREN CANJ:Orda yaşamak yerine ceza evinde yataydın ekmek elden su gölden cezaevinde
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DRC:gündemde af var birileri akıl vermiştir kesin.
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COSMOS:bırakın orada yaşasın cezaevi lüks daha lüks
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GÖKTÜRK:YARDIM ALMADAN KİMSE BU KADAR YIL DAĞDA YAŞAYAMAZ.BELİRLİ ZAMANLARDA BİRİLERİNİN EVİNE GİDİYORDUR.AKSİ TAKTİRDE ORADA YİYECEK BULMASI 25 YIL BOYUNCA İMKANSIZDIR.ONA MUTLAKA ERZAK YARDIMI YAPILMIŞTIR
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BURSA:20 yıl geçtiği için dava düştü 1 ay''a kadar beraat edip çıkacak iyi izleyin !!
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MSDS:Kadınsız 25 yıl . . Adam cezasını kendi vermiş ve çekmiş başka ceza vermeye gerek yok . .
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Senin gibi erkek kaldı mı?
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:25 yıl delikte yaşanırmı akılsız adam o gün hapis alsaydın 7 sene yat beslen sonrası denetim serbes kart bas sonra işin hazır topluma kazanma yasası, tabi ne hikmetse hapisten çıkan denetimli seferberlikten izne tatile çıkanda yine adam öldürüyor oda bi gerçek caydırıcılık mütiş ülkemde 5 adam bıçakladım diye hava atan gurur duyan doldu her sokak
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