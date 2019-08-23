Haberler» 3. Sayfa» Haber

11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasındaSİVAS - Sivas'ta 11 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında.

23.08.2019 11:27
11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
SİVAS - Sivas'ta 11 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Ankara Karayolu Adliye Kavşağında meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. B.A. yönetiminde ki 38 AAJ 465 plakalı otomobil ile M.D.F. yönetiminde ki 06 EB 8458 plakalı otomobil çarpışması sonucu biri bebek 11 kişi yaralanmıştı. Görüntüler incelendiğinde kazaya sürücülerin ışıklara riayet etmemesi, yavşağa yaklaşırken hız kesmemeleri ve kontrolsüz geçiş yapmalarının neden olduğu anlaşıldı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.
11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Ankara, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:11   Rusya'da casuslukla suçlanan Amerikalı, duruşma sırasında fenalaştı
13:07   Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı
13:06   Ramallah'da el yapımı bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
12:55   Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi
12:55   Kocaeli'de sendika başkanına muştalı saldırı
12:54   Otobüste yolculuk yapan kadını telefonla taciz eden muavin tutuklandı
12:49   Esenyurt'ta bir evden para ve yüzük çalan hırsızlıklar yakalandı