13.07.2019 13:34
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11 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 2'si hayatını kaybetti

11 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 2

Denizli Serinhisar ilçesinde gerçekleşen 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Serinhisar ilçesinde gerçekleşen 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Serinhisar ilçesi çıkışında trafik denetim noktasına giren Zarife Türegün idaresindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, kontrolleri bittikten sonra denetim noktasından çıkmak isterken, bu sırada yoldan geçmekte olan Ali Dinçer yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü ile birlikte Necip Tunay Dinçer, Neriman Dinçer, Pınar Çelik, Yüksel Türegün, Halil Uğur Tekin, E.D. (5), E.D. (2), Y.Ç. (10) ve E.Ç. (8) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi trafik denetim noktasındaki polisler yaparken, ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Zarife ve Yüksel Türegün tedavi için kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiler. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Serinhisar, Denizli, 3. Sayfa

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