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11 köyü besleyen boru hattındaki arızanın giderilmesiyle 5 gün sonra suya kavuştular

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü besleyen Zarova grup içme su hattında meydana gelen arıza nedeniyle 5 gündür susuz kalan köylüler, arızanın giderilmesiyle suya kavuştu.

20.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:10
11 köyü besleyen boru hattındaki arızanın giderilmesiyle 5 gün sonra suya kavuştular
Siirt 'te aşırı yağışlardan dolayı 11 köyü besleyen Zarova grup içme su hattında meydana gelen arıza nedeniyle 5 gündür susuz kalan köylüler, arızanın giderilmesiyle suya kavuştu.

Merkez ve Eruh ilçelerine bağlı toplam 11 köyün içme suyunu karşılayan grup içme suyu hattında oluşan arızaya müdahale eden İl Özel İdaresi su arıza ekipleri, hatta meydana gelen patlamayı gidererek köylerin tekrar içme suyu almasını sağladı. 11 köy ve yerleşim birimlerinin yaklaşık 5 gün boyunca susuz kaldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, grup köy yerleşim birimlerinde meydana gelen arızının bir hayli sıkıntılı olduğunu ve arazi şartlarından ötürü ekiplerin yoğun çalışması ile arızanın giderildiğini dile getirdi. Canpolat, "Grup içme su hattına oluşan arıza yaklaşık üç günlük çalışma neticesinde giderildi ve yerleşim birimlerine tekrardan su verildi. Ancak arızanın meydana geldiği yer tehlikeli ve ekiplerin çalışmasını engelleyeceği faktörler vardı. Arızanın meydana geldiği yerin dağlık olması, çalışma alanlarının kısıtlı olması nedeniyle ekiplerimiz arızayı 5 gün içerisinde gidererek köy yerleşim birimlerine temiz içme suyu gitmesini sağlamışlardır. Bu kapsamda emeği geçen İl Özel İdaresi Su Arıza Birimine teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Siirt, Eruh, Güncel

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