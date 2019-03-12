11 Mart 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/arsenal-de-iwobi-ve-guendouzi-taraftarlar-sahayi-11825894-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/ingiltere-de-cok-konusulan-goruntu-oyuncular_11825894_74_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Arsenalli Iwobi ve Guendouzi, Taraftarlar Sahayı Daha Rahat Görsün Diye Şekilden Şekile Girdi</span> </a></li><li><a href='/nusret-gokce-yillar-oncesine-ait-fotografiyla-11825884-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/nusret-yillar-oncesine-ait-fotografiyla_11825884_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Nusret Gökçe, Yıllar Öncesine Ait Fotoğrafıyla Takipçilerini Duygulandırdı!</span> </a></li><li><a href='/babasinin-mezari-basinda-annesini-bogarak-oldurdu-11825880-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/12/cani-evlat-babasinin-mezari-basinda-annesini_11825880_95_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü</span> </a></li><li><a href='/mehmet-ali-erbil-instagram-hesabindan-11825855-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/mehmet-ali-erbil-den-takipcilerini_11825855_65_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mehmet Ali Erbil, Instagram Hesabından Yayınladığı Fotoğrafla Takipçilerini Heyecanlandırdı</span> </a></li><li><a href='/besiktas-in-yildizi-ricardo-quaresma-biyik-11825854-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/ricardo-quaresma-nin-yeni-imaji-sasirtti_11825854_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Beşiktaş'ın Yıldızı Ricardo Quaresma, Bıyık Bıraktı!</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-da-fernando-muslera-devlesti-sosyal-11825838-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/muslera-devlesti-sosyal-medya-yikildi_11825838_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı</span> </a></li><li><a href='/unlu-model-neymar-ile-gecirdigi-gecenin-11825823-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/unlu-model-neymar-ile-gecirdigi-gecenin_11825823_1_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ünlü Model, Neymar ile Geçirdiği Gecenin Detaylarını Anlattı!</span> </a></li><li><a href='/dunyaca-unlu-yatirim-bankasi-jp-morgan-turkiye-11825822-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/dunyaca-unlu-yatirim-bankasindan-dikkat-ceken_11825822_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü</span> </a></li><li><a href='/meteoroloji-den-5-il-icin-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-11825790-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/meteoroloji-den-5-il-icin-kritik-uyari-siddetli_11825790_79_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor</span> </a></li><li><a href='/futbol-spor-toto-super-lig-de-gorunum-11825775-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/super-ligde-25-hafta-tamamlandi-iste-puan-durumu_11825775_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Spor Toto Süper Ligde 25. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu</span> </a></li><li><a href='/mbaye-diagne-30-gun-sonra-gol-sevinci-yasadi-11825746-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/mbaye-diagne-30-gun-sonra-gol-atti_11825746_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mbaye Diagne 30 Gün Sonra Gol Sevinci Yaşadı!</span> </a></li><li><a href='/serenay-sarikaya-koluna-taktigi-saatin-fiyatiyla-11825741-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/serenay-sarikaya-saatinin-fiyatiyla-dudak_11825741_63_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Serenay Sarıkaya, Koluna Taktığı Saatin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-evindeki-yenilmezligi-32-ye-cikardi-11825738-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/tam-32-mac-galatasaray-yenilmezlik-serisini_11825738_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-ankara-adayi-ozhaseki-feto-sorusuna-11825689-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/ozhaseki-feto-sorusuna-boyle-yanit-verdi_11825689_82_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar</span> </a></li><li><a href='/seyma-subasi-kiyafetlerini-satisa-cikardi-11825688-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/acun-ilicali-dan-bosanan-seyma-kiyafetlerini_11825688_84_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı, Kıyafetlerini Satışa Çıkardı!</span> </a></li><li><a href='/mustafa-cengiz-maci-locadan-takip-etti-11825648-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/mustafa-cengiz-maci-locadan-takip-etti_11825648_36_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Antalyaspor Maçını Locadan Takip Etti</span> </a></li><li><a href='/20-kattan-duserek-hayatini-kaybeden-mankenin-11825583-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/20-kattan-dusen-genc-mankenin-otopsi-raporunda_11825583_5_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>20. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Mankenin Otopsi Raporunda Skandal Detay!</span> </a></li><li><a href='/real-madrid-zinedine-zidane-i-resmen-acikladi-11825582-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/zinedine-zidane-yeniden-real-madrid-de_11825582_75_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-tribunleri-bulent-korkmaz-i-unutmadi-11825550-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/galatasarayli-taraftarlar-bulent-korkmaz-i_11825550_69_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaraylı Taraftarlar, Bülent Korkmaz'ı Tribüne Çağırdı</span> </a></li><li><a href='/55-lik-hulya-avsar-dan-yari-ciplak-fotograf-11825500-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/55-lik-hulya-yari-ciplak-fotografiyla-genc_11825500_34_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>55'lik Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf!</span> </a></li><li><a href='/jack-grealish-i-yumruklayan-birmingham-taraftari-11825474-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/sahaya-girip-jack-grealish-i-yumruklamisti_11825474_31_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Aston Villa Kaptanı Jack Grealish'i Yumruklayan Birmingham Taraftarı, 3,5 Ay Hapis Cezası Aldı</span> </a></li><li><a href='/ogrencileri-tasiyan-minibus-yolda-alev-alev-yandi-11825469-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/ogrenciler-icindeyken-alev-topuna-dondu_11825469_81_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı</span> </a></li><li><a href='/sarkici-hatice-poposu-icin-garsondan-tabak-11825415-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/poposu-icin-garsondan-istedigiyle-sosyal-medyada_11825415_3_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Şarkıcı Hatice, Poposu İçin Garsondan Tabak İsteyince Olay Oldu</span> </a></li><li><a href='/trump-pentagon-icin-750-milyar-dolar-butce-11825399-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/trump-dan-abd-tarihine-gececek-talep-tam-750_11825399_45_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-antalyaspor-u-konuk-edecek-ilk-11-11825390-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/galatasaray-antalyaspor-a-gol-yagdirdi_11825390_46_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti</span> </a></li><li><a href='/malatyaspor-da-ertac-ve-murat-suresiz-kadro-disi-11825389-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/yeni-malatyaspor-da-surpriz-kadro-disi_11825389_71_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yeni Malatyaspor, Murat Akça ve Ertaç Özbir'i Kadro Dışı Bıraktı</span> </a></li><li><a href='/ege-denizinde-korkutan-deprem-11825242-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/ege-denizi-nde-korkutan-deprem_11825242_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ege Denizinde Korkutan Deprem</span> </a></li><li><a href='/mehmet-demirkol-loris-karius-u-fabri-ile-11825219-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/unlu-yorumcu-isyan-etti-fabri-sahada-agliyordu_11825219_28_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mehmet Demirkol, Loris Karius'u Fabri ile Kıyasladı</span> </a></li><li><a href='/gebze-halkali-hattinin-calismasini-etkileyecek-11825205-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/merakla-beklenen-hatla-ilgili-iddialara-aciklama_11825205_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok</span> </a></li><li><a href='/bahcelievler-de-anne-ve-kizin-katil-zanlisi-11825163-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/korkunc-cinayette-yeni-gelisme-yengesini-oldurup_11825163_12_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı</span> </a></li><li><a href='/meral-aksener-turk-milletine-bir-degil-bin-meral-11825155-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/aksener-den-cumhurbaskani-erdogan-a-sert-yanit_11825155_11_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İYİ Parti Lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Yanıt: Paşalara Boyun Eğmedim, Sana mı Eğeceğim</span> </a></li><li><a href='/hakkari-mitinginde-yanlis-video-girilince-erdogan-11825128-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/istedigi-hdp-videosu-acilamayinca-erdogan_11825128_97_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-benzine-15-kurus-zam-geldi-11825116-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/arac-sahiplerine-kotu-haber-benzine-bir-zam-daha_11825116_1_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi</span> </a></li><li><a href='/super-ligde-sampiyonluk-oranlari-degisti-medipol-11825098-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/super-ligde-sampiyonluk-oranlari-degisti-lidere_11825098_9_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran</span> </a></li><li><a href='/acun-ilicali-nin-tv-8-kanalinin-hisselerinin-11825023-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/gundeme-bomba-gibi-dusen-iddia-acun-ilicali-tv-8_11825023_77_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Acun Ilıcalı'nın TV8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!</span> </a></li><li><a href='/o-ses-turkiye-sampiyonu-emre-sertkaya-yillar-11824995-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/o-ses-turkiye-sampiyonu-reyting-rekortmeni_11824995_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya, Yıllar Sonra Söz Dizisinde Ortaya Çıktı</span> </a></li><li><a href='/uzman-cavus-tabancasiyla-intihar-etti-11824958-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/uzman-cavusun-sir-dolu-olumu-esi-sinir-krizi_11824958_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>3 Çocuk Babası Uzman Çavuş, Evinde İntihar Etti, Acı Haberi Alan Eşi Sinir Krizi Geçirdi</span> </a></li><li><a href='/robinho-dan-transfer-aciklamasi-donmek-isterim-11824942-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/robinho-dan-transfer-itirafi_11824942_65_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Robinho'dan Transfer Açıklaması: Dönmek İsterim</span> </a></li><li><a href='/esyali-evini-soyan-kiracisinin-fotograflarini-afis-11824888-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/evini-soyan-kiracisini-boyle-ifsa-etti_11824888_10_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti</span> </a></li><li><a href='/levi-s-hisseleri-14-16-dolardan-halka-arz-ediliyor-11824879-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/11/587-milyon-dolar-gelir-saglanacak-giyim-devi_11824879_10_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor</span> </a></li></ul>