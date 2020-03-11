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11 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Mart 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
11 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig Maç Sonu

01:00 Futbolun Şehirleri

02:00 Özel Röportaj

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Süper Lig Maç Sonu

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Özel Röportaj

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Futbolun Şehirleri

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 UEFA Avrupa Ligi

16:30 Özel Röportaj

16:30 Süper Lig Maç Sonu

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 UEFA Avrupa Ligi Goller

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

21:00 beIN Manşet

21:00 Özel Röportaj

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

23:00 B. Dortmund - PSG

23:00 Leipzig - Tottenham

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : beIN, TV, TV

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