11 Mart 2020 Haberleri
11 Mart 2020 Manşet Haberleri.
12.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:18
- Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
- 'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
- Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
- Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
- Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
- Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
- Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
- İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
- Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
- Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
- Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
- Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
- Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
- Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
- ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
- Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
- Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
- Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
- DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
- Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
- Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
- 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
- Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
- Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
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- Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
- ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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- Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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