11 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
11 Mart 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hizmetçiler
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
05:45 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Zalim İstanbul
23:45 Hizmetçiler
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : TV
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