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11 Mart 2020 Star Yayın Akışı

11 Mart 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
11 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Kaçış Planı 2

00:15 Güvercin

01:50 Sevdim Seni Bir Kere

02:50 Kiralık Aşk

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:20 Hayalimdeki Gelinlik

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

20:00 Jet Sosyete

22:15 Kaçış Planı 2

23:45 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : TV

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