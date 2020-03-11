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11 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

11 Mart 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
11 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Almanya'dan Futbol

03:30 Süper Lig Özetler

03:45 İngiltere Premier Lig Özetler

04:00 La Liga Özetler

04:20 Almanya Bundesliga Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

04:40 Süper Lig Özetler

05:00 Aktüel Futbol

05:10 TFF 1. Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 İngiltere Premier Lig Goller

09:45 La Liga Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:05 Bundesliga

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:10 Süper Lig Panorama

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

20:00 Dakika Skor

21:00 Almanya'dan Futbol

21:45 Futbol Aklı

22:30 Aktüel Futbol

23:30 Premier Futbol

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Futbol, Trt, TV, TV

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