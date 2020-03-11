Menü
Haberler ›› Gündem ››11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler

11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

11.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:37
11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

10 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-11 09:11:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-11 09:21:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-11 08:51:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Çarşamba, Gündem, Ekonomi, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti Haberler
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Haberler
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak Haberler
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Haberler
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü Haberler
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü