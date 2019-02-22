11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Birer Birer Yakalanıyorlar

Kaynak: DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırının faillerinden 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu'nun yakalanması, Reyhanlı'daki Şehit ailelerince memnuniyetle karşılandı. Dernek Başkanı Ahmet Tuna, faillerin birer birer yakalanarak adalete hesap verdiklerini söyledi.11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dernek binasında yaptığı açıklamada 'Hakan' kod aldı Aykan Hamurcu'nun dün gece başarılı bir operasyonla yakalandığını kaydetti. Reyhanlı patlamasının faillerinden Hamurcu'nun yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Tuna, "Şehit aileleri olarak bundan memnunuz ve gurur duyduk. Bunlar tek tek yakalanarak devletimize, milletimize hesap verecekler. Hamurcu zaten firari bir sanıktı. İnşallah devletimiz diğer failleri de yakalayacak ve adalet önüne çıkaracaktır. Ailelerin yüreğine su serpildi. Bunların sonu gelecek. Arkamızda devletimiz var, eninde sonunda Türk adaletine hesap verecekler"dedi. Mahkemeleri takip edeceklerini söyleyen Tuna, Hamurcu'nun yakalanmasının çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:"Çok önemliydi. Çok şükür devletimiz hepsinin peşinde, başarılı bir operasyondu. Gerçekleştiren MİT ve tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. 9 sanık vardı bunlardan Yusuf Nazik'ten sonra, Hamurcu'nun yakalanması ile geriye aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu 7 sanık kaldı. Onun da yakalanarak getirilmesini bekliyoruz. Reyhanlı'daki olay Türkiye'nin en büyük terör saldırısıydı. Çok rahatız, çünkü arkamızda devletimiz var ve birer birer yakalayıp getiriyor. Bu operasyondan da tatmin olduk, devamını bekliyoruz, herkes aklını başın alsın."Bu arada oğlu Halil Erdemci'yi 11 Mayıs saldırısında kaybeden annesi Medine Erdemci, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Diğerlerinin yakalanmasını bekliyoruz. Yakalanıp adalet önünde hesap verecekler ve en büyük cezayı alacaklar. 6 yıldan bu yana çektiğimiz acı bize yeter" diye konuştu.