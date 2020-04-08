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11 metrelik 2 tenteyi kağıt toplama arabasına yükleyip böyle çaldılar

11 metrelik 2 tenteyi kağıt toplama arabasına yükleyip böyle çaldılar İstanbul'da 2 hırsız, marketin kilitli 11 metre uzunluğundaki 2 demir tentesini kestikten sonra kağıt toplama arabasına yükleyip çaldı.

08.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:13
11 metrelik 2 tenteyi kağıt toplama arabasına yükleyip böyle çaldılar
İSTANBUL - İstanbul 'da 2 hırsız, marketin kilitli 11 metre uzunluğundaki 2 demir tentesini kestikten sonra kağıt toplama arabasına yükleyip çaldı. Hırsızların, toplam 30 bin lira değerindeki tenteleri çaldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar İnönü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece vakti 2 hırsız, kağıt toplama arabasıyla 381. Sokaktaki bir marketin önünde durdu. Marketin kilitli yedek tentelerini gözlerine kestiren hırsızlar, yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla kilidi kırdı. Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 11 metre uzunluğundaki 2 tenteyi arabaya yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızların, tanınmamak için şapka taktığı ve kapüşonlu kıyafet giydiği görülüyor. Tentenin kilidini kırdıktan sonra çevreden geçenlerin olduğu fark eden bir hırsızın, şüphe çekmemek için marketin önünde oturduğu kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların, tenteleri kolay bir şekilde arabaya yüklemelerinin ardından kaçmaları kameralarca kaydedildi. 11 metrelik 2 tenteyi kağıt toplama arabasına yükleyip böyle çaldılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa
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