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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:32
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.
'ın ilçesinde, kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte binlerce fidan dikildi.
Kampanya kapsamında ilçeye bağlı Çataltepe köyü Halil İbrahim Mesire alanında yüzlerce kişi tarafından binlerce toprakla buluşturuldu.
Fidan dikerek kampanyaya destek veren Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Halil İbrahim mesire alanında 2 bin 500 fidan dikerek bu kampanyaya destek olmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.
Fidan dikerek artık bir dikili ağacın olduğunu dile getiren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye olarak 3 bin fidan dikerek kampanyaya destek olacaklarını ve bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Gölbaşı
Gölbaşı ilçesinde "Geleceğe Nefes" Projesi kapsamında 30 bin ağaç toprakla buluştu.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve toplumda çevre konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında Gölbaşı'nda da servi, ceviz, mazı ve oya fidanlarından oluşan 30 bin fidan, toprakla buluşturuldu.
Kaymakam Mutlu Köksal, "İlçemizde fidanları doğa ile buluşturup, ormanlarımızı el birliği ile oluşturacağız. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar uzun ömürlü olur ve yöremizi güzelleştirir. Ülkemiz ve ilçemiz adına hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Gölbaşı Gölü çevresinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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