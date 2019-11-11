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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından 9 bin 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.

11.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:38
Tarım ve Orman Bakanlığınca genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından 9 bin 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Gölbaşı'nda 4 noktada ağaç dikimi yapılırken, Karşıyaka Mahallesi'nde ağaç dikme töreni düzenledi. Törene Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, kamu kurumları çalışanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şimşek, burada yaptığı konuşmada, "Gölbaşı Belediyemizin katkılarıyla inşallah sedir, mavi servi ve çeşitli türde yapraklı ağacı içeren 9 bin 100 fidan toprakla buluştu. Birlikte diktiğimiz fidanlarımızın, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Bilgihan ve Başkan Şimşek, vatandaşlarla diktikleri fidanlara can suyu verdi, ağaçlandırma alanlarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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