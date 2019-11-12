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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Kampanyası'nda AGÜ Sümer Kampüsü'nde 350 fidan dikildi

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi'nde de (AGÜ) çok sayıda fidan dikildi.

12.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:36
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi'nde de (AGÜ) çok sayıda fidan dikildi.

Sümer Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, kampüsün belirli alanlarına çam, ceviz ve sedir cinsi 350 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kampanyada, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak ve daha yeşil bir Türkiye mirası bırakılması hedefleniyor. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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