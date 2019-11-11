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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına Kahramankazan da 3 bin fidanla katıldı.

11.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:48
'de eş zamanlı olarak düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına da 3 bin fidanla katıldı.
İmrendi Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen törene, Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Konuşmaların ardından fidanların dikileceği alana geçen vatandaşlar buradaki çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikimi öncesi görevliler fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.
Ellerinde dövizler, boyunlarında kartondan çam fidanlarıyla ağaçlandırma sahasına gelen ana sınıfı öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte fidan dikti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yıldırım, yeşil alanları artırmaya yönelik olarak ağaçlandırma faaliyetlerine bundan sonraki yıllarda da devam edeceklerini belirterek, ağaçlandırma sahasında her kurum için bir alan ayırarak daha fazla katılım sağlayacaklarını söyledi.

Engin Aksakal, Kahramankazan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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