Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Bursa Balıkesir , Çanakkale, Yalova , Kütahya ve Bilecik'te fidanlar toprakla buluştu.Bursa Valiliği öncülüğünde İl Orman ve Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Nilüfer ilçesi Başköy mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.Binlerce fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.BalıkesirBalıkesir'in Balya, Edremit, Sındırgı, Manyas ve Bandırma ilçelerinde de fidan dikimi gerçekleştirildi.Balya'nın Akbaş Mahallesi mevkisindeki fidan dikim alanında düzenlenen törene katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlik için bir araya gelindiğini söyledi.Türkiye'yi yemyeşil kılıp herkesin gıptayla baktığı bir ülke yapabilmek için böyle anlamlı bir kampanya düzenlendiğini ifade eden Yazıcı, "İnşallah bugün burada 100 bin ilimiz genelinde de 250 bin fidan dikilecek. Sevgili çocuklar bu topraklar, ağaçlar sizin. İnşallah çocuklarınıza torunlarınıza bu ağaçları, ormanları 'Biz diktik' diye gururla anlatacaksınız. Daha yaşanabilir, güzel bir Türkiye oluşturmak adına 7'den 70'e hep bir aradayız." dedi.Konuşmanın ardından Vali Yazıcı ile beraberindekiler fidan dikti ve suladı.Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik ve Belgin Uygur, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.ÇanakkaleÇanakkale'nin merkeze bağlı Kemel köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını söyledi.Kentte de bu kapsamda 42 nokta belirlendiğini belirten Tavlı, gençlere ve gelecek kuşaklara yeşil bir çevre bırakma çabasında olduklarını kaydetti.Mehter Takımı gösterisinin ardından saat 11.11'de fidan dikimine geçildi. Etkinlik kapsamında Çanakkale'de 42 sahadaki 250 bin hektar alanda 205 bin fidan dikildi.Törene, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.YalovaKampanya kapsamında Yalova'da da 9 bölgede 31 bin 350 fidan toprakla buluşturuldu.Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Türk ve İslam kültüründe fidan dikiminin önemine vurgu yaptı.Yalova Orman İşletme Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ise etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin koordinesinde, 81 ilimizde 2 bin 23 noktada, 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Biz de Yalova Orman İşletme Müdürlüğü olarak hazırlıkları tamamlanan 9 adet lokasyonda 31 bin 350 fidanı tüm katılımcıların desteğiyle toprakla buluşturacağız. Şu anda Hava Meydan Komutanlığı içinde 3 saatlik zaman diliminde 3 bin adet fidanı siz değerli misafirlerimizle dikmiş olacağız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından fidan dikim törenine geçildi.Programa Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'ın yanı sıra kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde düzenlenen törende de 450 meyve fidanı protokol ve vatandaşların katılımıyla toprakla buluştu. Törene, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.KütahyaKampanya kapsamında Kütahya'da belirlenen terk edilmiş manyezit maden sahasının da olduğu 25 ayrı noktada fidan dikimi gerçekleştirildi.Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında il genelinde 250 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.Türkiye'nin orman arazilerini genişletme bakımından nadir ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Toraman, "Türkiye, ormanlık sahasını her yıl artırarak bu alandaki başarısını her yıl geliştiriyor ve ileri götürüyor. Bunda şüphesiz milletimizin, vatandaşlarımızın tabiatı korumaya karşı yaklaşımları, ilgi ve alakaları kadar Orman Genel Müdürlüğü gibi çok tarihi ve köklü bir teşkilata sahip olmamızın da büyük etkisi vardır. Bu anlamda bugün yapılan bu etkinlik bu geleneği devam ettirme noktasında büyük önem taşımakta." dedi.Eski maden sahasındaki fidan dikimi etkinliğe katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ise fidan dikmenin sevap olduğunu ve sadaka yerine geçtiğini söyledi.KÜMAŞ Fabrikası Genel Müdürü Levent Sipahi de eski maden sahasına 500 işçiyle 5 bin fidan dikileceğini belirtti.BilecikAbbaslık köyünde yapılan fidan dikim töreninde konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, küçük veya büyük tüm vatandaşlardan en az bir fidan dikmelerini istedi.Kentte 43 ayrı noktada fidan dikimi yapıldığını vurgulayan Şentürk, "Bilecik'te fidan sahiplenme sayısı 40 binlerin üzerinde ama yaklaşık 32 bin fidanımızı burada toprakla buluşturuyoruz. Doğal güzelliği ve bitki örtüsünün zenginliğinin yanı sıra hem toprağın korunması hem de orman alanlarının genişletilmesi amacıyla, geleceğimize daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına Abbaslık mevkisindeki çalışmamızı tamamladık." dedi.İl genelinde 43 farklı noktada fidan dikim çalışması yapıldığını kaydeden Şentürk, fidanların korunup geleceğe taşınması için hep birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Vali Şentürk ile beraberindekiler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.